Landkreis Greiz: Gottesdienste zum Schuljahresbeginn

Blick in den Innenraum der Kirche in Reinsdorf.

Greiz-Reinsdorf/Zeulenroda-Triebes/Bernsgrün. Schulanfänger können sich segnen lassen.

Mit Familiengottesdiensten wird in der Region der Beginn des neuen Schuljahres gefeiert.

Die Kirchengemeinde Reinsdorf lädt alle Schulkinder, Vor- und Konfirmanden, Eltern sowie Gemeindeglieder am Sonntag, 12. September, um 10 Uhr in die Kirche ein. Weiterhin sei zum Tag des offenen Denkmals das Gotteshaus von 11.30 bis 15 Uhr zur Besichtigung geöffnet.

In Zeulenroda-Triebes können sich Schulanfänger ebenfalls am Sonntag segnen lassen. Die Kirchgemeinde feiert in Zeulenroda um 10 Uhr und die Kirchgemeinde Triebes um 10.30 Uhr diesen Gottesdienst, heißt es.

Am nächsten Sonntag, 19. September, lädt ab 10 Uhr dann die Kirchgemeinde Bernsgrün ein.