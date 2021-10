Die Bibliothek in Greiz.

Landolf Scherzer liest in Greiz

Greiz. Zusammen mit Hans Dieter Schütt gestaltet Scherzer einen Abend unter dem Motto „Weltraum der Provinzen“.

Zu einer Lesung mit Landolf Scherzer und Hans Dieter Schütt unter dem Titel „Weltraum der Provinzen“ wird im Rahmen der Thüringer Literaturtage und in Kooperation mit dem Lese-Zeichen-Verein Jena auch in die Greizer Bibliothek eingeladen und zwar am Donnerstag, 28. Oktober, ab 18 Uhr.

Aufgrund von beschränkter Kapazität wird um eine Anmeldung gebeten. Der Eintritt koste acht Euro, ermäßigt fünf.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Landolf Scherzer gilt als einer der großen Reporter des deutschen Ostens, wie es in der Ankündigung heißt, berichtete zudem aus China, Kuba, der Sowjetunion, Tschernobyl oder Griechenland.