Landrätin ist für zwei Impfzentren im Landkreis Greiz

Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) hat sich gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung (KVT) für zwei Impfzentren, sowohl in Zeulenroda-Triebes als auch in Greiz ausgesprochen. Auf diese Weise könne abgesichert werden, dass auch hochbetagte Bürger zum Beispiel aus dem Oberland auf relativ kurzem Wege mit dem öffentlichen Personennahverkehr eine der beiden Impfstellen erreichen.

Damit widerspricht sie den Vorwürfen gegenüber ihrer Person, sie wolle das Impfzentrum von Zeulenroda weg- und in die Kreisstadt Greiz holen. Das sei falsch und unbegründet. Gegen den ursprünglich von der KVT favorisierten Impfzentrum-Standort in Zeulenroda-Triebes habe aus ihrer Sicht nicht nur die schwierige Erreichbarkeit für die Mehrzahl der Zielgruppe ab 80 Jahre gesprochen, sondern auch die von der Polizei geäußerten erheblichen Sicherheitsbedenken. „Ein Impfzentrum faktisch nur einen Steinwurf entfernt vom Marktplatz in Zeulenroda einzurichten, auf dem sich in den vergangenen Wochen bis zu 400 Menschen versammelt haben, um gegen die Corona-Bekämpfungsstrategie der Politik zu protestieren – darunter Maskenverweigerer, Corona-Leugner, Impfgegner – sehen wir übereinstimmend kritisch“, sagt Martina Schweinsburg.

Leider seien der Landkreis und seine Städte und Gemeinden in die Standortsuche oder vielmehr den Entscheidungsprozess nicht mit eingebunden gewesen. „Gerne hätten wir uns mit unserer Ortskenntnis in die Standortauswahl mehr eingebracht“, sagt die Landrätin.

Gleichzeitig stellt die Landrätin mit Nachdruck klar, dass sie davon ausgehe, „dass für die Bewohner des nördlichen Landkreises eines der beiden Impfzentren in der Stadt Gera zur Verfügung steht.“ Ansonsten wäre es für sie völlig unverständlich, wieso die Stadt Gera mit rund 93.000 Einwohnern zwei Impfzentren erhalten soll, die zudem gerade mal zwei Kilometer Luftlinie auseinanderliegen, und der Flächenlandkreis Greiz mit gut 97.000 Einwohnern nur ein Impfzentrum im südlichsten Zipfel.

Martina Schweinsburg verweist darauf, dass man in der vergangenen Woche der KVT vier Alternativobjekte für Impfzentren in Greiz und Zeulenroda vorgeschlagen habe. „Ob im Landkreis ab 3. Februar geimpft werden kann und vor allem wo, diese Entscheidung obliegt nun der KVT.“