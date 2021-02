Langenwetzendorf: Gülle aus Biogasanlage ausgelaufen

Am Mittwochnachmittag kam es in einer Biogasanlage in Langenwetzendorf im Landkreis Greiz zu einer Havarie. Nach Polizeiangaben sind mehrere Kubikmeter Gülle ausgelaufen und zum Teil in einen Bach geflossen.

Ein Großteil der ausgelaufenen Gülle habe sich in dem Bach gestaut und abgepumpt werden können. Dazu wurde die Bundesstraße 92 halbseitig gesperrt und eine Ampel aufgestellt. Verletzt wurde niemand.

Warum die Rohrleitung platzte und ob der jüngste Kälteeinbruch damit zusammenhängt, wird derzeit ermittelt.

Weitere Polizeinachrichten aus Ostthüringen gibt es auf unserem Blaulicht-Portal.