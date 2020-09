Langenwetzendorf. Im Raum Greiz war es am Dienstag zu einem Unfall zwischen einem Krad- und einem Autofahrer gekommen.

Am Dienstagnachmittag sind ein Krad- und ein Auto-Fahrer im Raum Greiz auf der Ortsstraße von Erbengrün in Richtung Naitschau. Der 52-Jährige Kradfahrer wollte an der Einmündung eines Feldweges nach links abbiegen. Gleichzeitig hatte der 56-jährige Kia-Fahrer ein Überholmanöver gestartet.

Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich. Sowohl an dem Krad als auch an dem Auto entstand Sachschaden.

