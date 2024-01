Leichte Entspannung in Greiz: Elster zieht sich langsam zurück

Greiz Das Hochwasser hat zuletzt für ziemlich viel Verunsicherung und in Norddeutschlands für Schäden gesorgt. Noch ist auch in der Region keine endgültige Entwarnung angesagt.

War in der vergangenen Woche noch der komplette Parkplatz an der Elster in Greiz überflutet, hat sich der Pegel in den letzten Tagen ein wenig beruhigt. Das Wasser ging leicht zurück. Schon kann man die Asphaltfläche wieder sehen. Noch aber traut man in Greiz dem Frieden noch nicht. Der Parkplatz bleibt vorerst weiter gesperrt, zumal die Wetterprognosen derzeit wenig Gutes verheißen, denn der Wetterdienst warnt für die kommenden Tage vor ergiebigem Dauerregen.

Erinnerungen an Hochwasser 2013 sind noch im Gedächtnis

Nicht nur in Greiz an Elster und Göltzsch, sondern auch an Triptis und Auma sind die Augen der Bewohner und Feuerwehren geschärft. Im Landkreis Greiz hofft man dennoch, gut durch die kommenden Tage zu kommen, auch wenn bei hohen Wasserständen bei vielen Erinnerungen an den Sommer 2013 wiederkehren, als die Region von einem schlimmen Hochwasser heimgesucht wurde.