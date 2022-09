Leser finden weitere lustige Schilder

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Heute gibt es Teil fünf unserer Schilder-Bilder-Leserfoto-Aktion.

In den vergangenen Wochen haben uns wieder zahlreiche Mails mit Fotos von Schildern erreicht, die erklären könnten, warum der Begriff „Schildbürger“ über die Jahrhunderte negativ besetzt ist. Zumeist bergen die Schilder eine gewisse Komik in sich – oft auch unfreiwillige, wegen mangelnder Rechtschreibung beispielsweise, wie im Fall, den uns Leser Dieter Bock aus Moschwitz schmunzelnd zur Kenntnis gab.

Beim Anblick dieses Schildes kam Dieter Bock aus Moschwitz dann doch ins Grübeln. Frei nach dem Motto: „Angeleckt – meins“ scheint man hier den Brötchenverkauf zu praktizieren. Foto: Dieter Bock

Generell scheinen unsere Leser überaus aufmerksam zu sein – denn Schilder-Bilder mit Objekten, die es in ihrem Duktus so nur in Deutschland geben kann, die aufgrund ihrer Kombination eine gewisse Komik entfalten oder die einfach nur lustig und skurril sind, liegen unserer Redaktion in großer Vielfalt vor, was auch bei uns für Fröhlichkeit sorgt.

Noch zehn Tage lang, haben Sie die Chance, uns „Schilder-Bilder“ einzusenden. Es heißt also weiter die Augen offen zu halten, wo man Schilder-Auswüchse findet. Dabei spielt es natürlich absolut keine Rolle, ob es ein ganz „offizielles Schild“ ist, welches Sie fotografieren oder ein kreatives, lustiges Schild eines Geschäftsmannes, das die Kunden und Passanten zum Lächeln animiert. Lediglich sichergestellt muss sein, dass es sich um von Ihnen selbst fotografierte Bilder handelt. Egal ist, wo Sie das lustige „Schilder-Bild“ geknipst haben. Senden Sie Fotos Ihrer lustigen Schilder per Mail bis zum 25. September an greiz@funkemedien.de. Auf die drei Einsender mit den skurrilsten Bildern warten tolle Preise – Gutscheine über 50, 30 und 20 Euro für das Bio-Seehotel Zeulenroda, welches die Aktion unterstützt.