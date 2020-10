Zur ersten Lesung in diesem Jahr konnte Carolin Beutler, kommissarische Leiterin der Stadt-und Kreisbibliothek Greiz, Mona Krassu begrüßen. Die 1969 in Weida geborene und seit 1999 in Gera lebende Schriftstellerin stellte ihren Roman „Falsch erzogen“ vor.

Ihre in der DDR lebende Romanfigur, das Mädchen Solveig Eckstein, hat bereits in ihren frühen Kinderjahren viele Träume. Sie möchte eine berühmte Schauspielerin werden. Im Schlafzimmerschrank ihrer Mutter entdeckt sie einen Gedichtband von Eva Strittmatter. Obwohl sie in den ersten Schuljahren die Inhalte noch nicht versteht, liest sie die Gedichte mit Leidenschaft.

Eines Tages wird sie von der Schule zur Schauspielerin Eleonore Sattler geschickt, die unter einem Auftrittsverbot leidet. Doch sie gibt dem Mädchen in einer Zeit Halt, als sich die Eltern des Mädchens oft streiten und letztendlich trennen. Mit ihrem späteren, linientreuen Stiefvater Hartmut gerät sie in Konflikte, die auch dadurch in einer Auflehnung gegen die DDR-Diktatur münden.

Autorin von Schicksalen selbst sehr ergriffen

Sie trifft sich mit anderen Jugendlichen heimlich im „Bau“, einem Abrisshaus, in dem sie Lieder von Udo Lindenberg hören und selbst umdichten. Unter dem verlogenen Vorwand ihrer Eltern, dass die Jugendliche mit dem Zug in ein Ferienlager fahren kann, tritt sie die Reise nach Halle an. Kaum angekommen, wird sie von der Volkspolizei in ein Auto gezerrt und in eine der berüchtigten „Tripperburgen“ der DDR gebracht. In diese Anstalten sind Frauen unter dem Verdacht einer Geschlechtskrankheit geschickt worden.

Sichtlich ergriffen erfuhren das die Zuhörer von Krassu, die während der Recherche eine ehemalige Poliklinik in Halle aufsuchte, in der die menschenverachtende Unterbringung stattfand. Während des Schreibens sei es ihr bezüglich des Leides der Betroffenen oft sehr schlecht gegangen, verriet Krassu.