Lesung mit Stefan Schwarz in Zeulenroda

Stefan Schwarz ist am 7. Oktober in Zeulenroda zu Gast.

Zeulenroda-Triebes. In der Kreuzkirche in Zeulenroda stellt der Autor am 7. Oktober sein neues Buch „Bis ins Mark – Wie ich Krebs bekam und mein Leben aufräumte“ vor.

Die Bücherstube Sommer in Zeulenroda veranstaltet am 7. Oktober eine Lesung mit Stefan Schwarz in der Kreuzkirche Zeulenroda.

„Bis ins Mark – Wie ich Krebs bekam und mein Leben aufräumte“, heißt das aktuelle Buch des Autors. Mit Mitte fünfzig bekommt Stefan Schwarz Krebs. Besser gesagt, der Krebs bekommt ihn. Denn Schwarz ist erfahren im Umgang mit existenziellen Verwerfungen. Er beginnt sein Leben aufzuräumen, und macht dabei überraschende Entdeckungen. Auch legt er die Hast ab, die wir alle in unserem Alltag kennen, den ständigen Druck, mit irgendetwas fertig werden zu müssen. Und besinnt sich auf die Langsamkeit, den Moment. Von all dem schreibt Stefan Schwarz mit großer Klarheit – und mit seinem einzigartigen Humor, in dem eine ganze Lebensphilosophie steckt. Ruhig, tief und mit wohltuender Selbstironie blickt er auf sein Dasein; innerlich frei und doch um Zukunft kämpfend, schreibt er über das mögliche Ende und das damit verbundene Aufwachen. Und er schreibt über das, was stattgefunden hat und stattfindet: das Leben in seiner Fülle, das Stefan Schwarz wie unter einem Brennglas erfasst. Ein außergewöhnliches Buch – aufrüttelnd, bewegend, befreiend.

Stefan Schwarz, geboren 1965 in Potsdam, ist Journalist und Schriftsteller. Er schreibt Theaterstücke und Drehbücher für das Fernsehen, vor allem aber Kolumnenbände wie „Ich kann nicht, wenn die Katze zuschaut“ (2008) und Romane. Seine Lesungen genießen Kultstatus.

Lesung am Freitag, 7. Oktober, Beginn: 19 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr. Karten im Vorverkauf: 15 Euro, Abendkasse: 18 Euro. Mehr Infos unter Telefon 036628/82219, Mail: info@buecherstube-zeulenroda.de