Während der letzten Tage konnte man vor allem auf den Höhen unserer Region vielen Skifahrern begegnen, wie hier im Bild mit Blick in Richtung Pansdorf. Obwohl es schon kräftig getaut hat, liegt der Schnee gerade auf Feldern und Wiesen in Greiz und Umgebung noch hoch genug für eine Ski-Tour. Vielleicht gibt es heute zum letzten Mal in diesem Winter Gelegenheit dazu.