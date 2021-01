Letzte Chance zum Azubi- Chat für den Landkreis Greiz

Greiz. Letztmalig besteht am 14. Januar die Möglichkeit, innerhalb der Online-Ausbildungsbörse mit Ausbildungsverantwortlichen der Unternehmen per Chat oder Videochat in direkten Kontakt zu treten. Von 14 bis 17 Uhr stehen die Azubi-Betreuer für individuelle Beratung zur Verfügung und beantworten Fragen der Interessenten.

Bis 31. Januar ist die erste digitale Ausbildungsbörse des Landkreises Greiz unter der genannten Adresse online. Rund um die Uhr können sich Ausbildungsplatz-Sucher durch die Präsentationen von über 80 Unternehmen der Region klicken, um sich über Ausbildungs-, Studien- und Karrierechancen zu informieren.

Die erste Online-Ausbildungsbörse ist eine gemeinsame Aktion der Wirtschaftsförderung des Landkreises Greiz mit den regionalen Kammern, der Agentur für Arbeit sowie der Sparkasse Gera-Greiz. red

Ausbildungsplatzbörse: www.berufemap.de/greiz