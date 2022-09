Letzte Klappe für Greizer Festival

Greiz. Theaterherbst 2022: Ein Gastspiel, die Schauspielwerkstatt und die Greiz-Nacht gibt es zum Abschluss am Samstag, 24. September.

Alles muss ein Ende haben: Das gilt auch für den 31. Greizer Theaterherbst, dessen letzte Vorstellungen am Samstag anstehen.

An seinem letzten Festivaltag am heutigen 24. September lädt man aber gleich noch einmal zu drei Veranstaltungen ein.

Bereits ab 16 Uhr steht im Greizer Goethepark das Gastspiel „Der Tod des Empedokles – Ein Mann, ein Baum!“ auf dem Programm. Das sei – wie der Titel schon sagt – eine Ein-Mann-ein-Baum-Show. Mit mitreißender Komik entführe Peter Trabner das Publikum in das unvollendete Dramenprojekt von Friedrich Hölderlin und ergänze es um einen Baum, der zu artistischen Verrenkungen einlade, heißt es in der Ankündigung. Der gebürtige Niedersachse Peter Trabner ist Schauspieler, Theatermacher und Performancekünstler, der 2017 unter anderem für den Grimme-Preis für das Drehbuch zu „Alki Alki“ nominiert war. Ein breiteres Publikum kennt ihn vielleicht durch seine zahlreichen Fernsehauftritte, sei es im Tatort, dem Polizeiruf oder der Serie Babylon Berlin. Er ist zudem Dozent an verschiedenen deutschen Schauspielschulen.

Im Anschluss findet ab 18 Uhr die letzte Aufführung der Festivalwoche statt. Diese Ehre gebühre niemand anderem als der vielbesuchten Schauspielwerkstatt unter dem Titel „Heimatabend – ein Tauchversuch“, die unter der Leitung von Ulli Schwarz steht. Nachdem die Premiere bereits ausverkauft war, findet nun die letzte Vorstellung auf der Studiobühne der Vogtlandhalle statt, die ein etwas größeres Publikum als im Greizer Bahnhof beherbergen könne. Ein letztes Mal ist die Werkstatt dann bei einem „Nachspiel“ am 30. September, ab 19.30 Uhr, im Neuberinhaus Reichenbach zu erleben.

Danach will die Band „Troika“ mit einer tanzbaren Mischung aus Klezmer, Polka, Weltmusik und Rock dem Greizer Publikum ordentlich einheizen. Die traditionelle Greiz-Nacht lädt dazu alle Feierwütigen zur großen Abschlussparty um 20 Uhr in den Greizer Bahnhof ein.