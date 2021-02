Liquide Mittel entscheidend für Greizer Gesellschaft

Der Körperwelten-Erfinder Gunther von Hagens in der Ausstellung in Greiz, durch die die Eishalle 2020 auch im Sommer genutzt werden konnte.

Greiz Sollten sie für die GFD in den nächsten fünf Jahren unter einen bestimmten Betrag sinken, will man auch über Schließungen diskutieren.

Sollten die liquiden Mittel der Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft GmbH und Co. Kg (GFD) in den nächsten fünf Jahren bei einer Millionen Euro oder darunter liegen, dann soll auch über die Schließung von Sparten diskutiert werden. Das sei so im Aufsichtsrat besprochen worden, teilte der Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) bei der jüngsten Stadtratssitzung im Zuge der Diskussion um das Zukunftskonzept mit, welches die Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit (IWA) forderte.