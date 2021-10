Lkw-Anhänger macht sich auf A9 selbstständig

Lederhose. Auf der A9 ist ein Anhänger kurzzeitig alleine unterwegs und landet bei Lederhose im Straßengraben. Von der Zugmaschine fehlt jede Spur.

Verlorene Spanngurte, Gummimatten, Lkw-Warntafeln. Dies sind nur einige Beispiele für Gegenstände, die auf den Thüringer Autobahnen landen. Tagesgeschäft für Autobahnpolizisten, die deswegen zum Einsatz kommen, um die Hindernisse schnellst möglich zu beräumen. Die Meldung in der Nacht zu Freitag zu einem verlorenen Gegenstand auf der A9 war jedoch auch für die Autobahnpolizisten ungewöhnlich. Wie die Autobahnpolizei berichtete, habe sich ein kompletter Anhänger von einem Zugfahrzeug gelöst und war in Richtung Berlin an der Abfahrt Lederhose neben der Fahrbahn gelandet.

Der 750 kg schwere und leere Anhänger musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Polizei habe noch die umliegenden Rastplätze überprüft, ob ein Fahrer seinen Anhänger vermisse. Es konnte aber niemand gefunden werden und auch telefonisch habe es keine Nachfragen vom Eigentümer gegeben. Obwohl sich der Anhänger offenbar während der Fahrt gelöst haben muss, wurde glücklicherweise niemand gefährdet und es sei auch kein Schaden für Dritte entstanden, hieß es von der Polizei.

