Männerchor Kurtschau blickt auf 2019 zurück

Bei der Jahreshauptversammlung des Männerchors Kurtschau konnte der Vorsitzende Heinz-Dieter Böttger in seinem Rechenschaftsbericht eine gute Bilanz für das Jahr 2019 ziehen. Unter anderem sei die finanzielle Situation des Chores stabil.

Die Zahl der Sänger blieb 2019 stabil, von 14 Aktiven besuchten im Durchschnitt elf die wöchentliche Singstunde, deren Qualität der Ehrenchorleiter Johannes Taut als sehr gut einschätzte. Beide Chorleiter, Rolf Jetschke und Michael Sturm, würden sich gut ergänzen, indem Rolf Jetschke neues Liedgut einstudiert und Michael Sturm dies in seinen Singstunden festigt. Dennoch will man in den nächsten Monaten über eine Veränderung der bisherigen Chorarbeit und des verwendeten Liedgutes nachdenken, um vielleicht doch den ein oder anderen interessierten Greizer für den Chor gewinnen zu können.

Für den Chor sei es auch weiterhin wichtig, in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Leider sei es wegen Erkrankungen 2019 nicht möglich gewesen, etwa bei den Feierlichkeiten zur 625-Jahrfeier von Kurtschau oder der Weihnachtsfeier im Ort aufzutreten.

Ein weiterer qualitativer Schritt für den Männerchor Kurtschau 2019 war die Zusammenstellung und Anfertigung einer CD von Liedern aus Mitschnitten von Chorproben, Singstunden und beim Ehrengesang. Die Chorleiter waren Johannes Taut und Rolf Jetschke. Es war ein langgehegter und bisher unerfüllter Wusch des Chores, eine eigene CD zu haben. Der Wunsch ist nun in Erfüllung gegangen, durch zielstrebige Arbeit und Mitwirkung der Mitglieder, so Böttger. Die CD zeuge vom Können und der Qualität des Gesanges des Chores und gehe in dessen nun mittlerweile 146-jährige Geschichte ein.

„Man muss Ziele haben, um etwas zu erreichen“, schreibt der Vorsitzende Böttger in seinem Bericht über die Jahreshauptversammlung. Deshalb sehe der Arbeitsplan des Männerchores für 2020 einige Dinge außerhalb der normalen Chor- und Probenarbeit vor. So wollen die Mitglieder ein Pfingstsingen in Kurtschau durchführen oder mit befreundeten Chören des ehemaligen Neuen Reußischen Sängerkreises gemeinsame Singestunden im Ort abhalten. Außerdem sind ein Treffen mit den Mitgliedern des Partnerchors aus Lauscha geplant, Gelegenheits –und Ehrengesänge oder ein Singen zur Weihnachtsfeier im Ort.

Wie zur Jahreshauptversammlung zu Beginn des Jahres 2019 hatte der Ehrenchorleiter Johannes Tau auch zum Endes des Jahres ein Gedicht verfasst, diesmal ein Jahresendgedicht über die Chorarbeit in Kurtschau. Es brachte die feste Zuversicht zum Ausdruck, die Chorarbeit weiterzuführen, weil diese zum Leben gehört, so Böttger. Abschließend dankte Taut den beiden Vorständen Ott und Böttger für ihre Arbeit. Und er setzte noch einen oben drauf: Mit seinen über 90 Jahren spielte er zum Abschluss der Versammlung beschwingte Lieder und Musikstücke auf dem Klavier.

Der Vorsitzende bedankt sich bei allen Kurtschauer Sängern und wünscht dem Männerchor für 2020 viel Erfolg.