Magische Weihnachtsmärchen in Greiz

Greiz. Für ihre Lesung geht die Greizer Bibliothek diesmal einen anderen Weg.

In der Adventszeit ist normalerweise Hochbetrieb in der Greizer Bibliothek: Kindergärten, Schulen und andere Besucher kommen in den Genuss von Weihnachtsgeschichten. In diesem Jahr ist aber wieder alles anders: Lesungen in den Räumen der Bibliothek sind aufgrund der pandemischen Lage nicht möglich.

Deshalb bietet die Einrichtung ab Montag für alle Interessierten die Online-Lesungen „Magische Weihnachtsgeschichten“ mit Kinderbuchautor „Tino“ und dem Studio Lesedelfin – gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg – an.

In vier magischen Geschichten reisen die Kinder Max und Marie durch zauberhafte Weihnachtswunderwelten, schreibt Leiterin Carolin Beutler. Sie finden einen magischen Stern, unterhalten sich mit einem Eichhörnchen, tauchen ein in eine Weihnachtsstadt und fliegen auf dem Rücken eines Eisvogels durch die winterliche Weihnachtsnacht.

Die Lesungen „Der magische Stern“, „Die magische Zipfelmütze“, „Der magische Eisvogel“ und „Das magische Eichhörnchen“ dauern je 20 Minuten.

