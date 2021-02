Mahnwache gegen das Vergessen des Hanauer Attentats

Gegen das Vergessen des Attentates von Hanau vor einem Jahr wurde am Freitagnachmittag mit einer Mahnwache unter dem Motto „Erinnern heißt verändern“ auf dem Greizer Kirchplatz im Rahmen eines bundesweiten Aufrufs gedacht. Etwa 50 Bürger kamen, um den neun Menschen, die am 19. Februar 2020 Opfer dieses rassistischen Terroranschlages wurden, ihre Anteilnahme entgegen zu bringen.„Die Erinnerung an diese unglaubliche Tat und an die Betroffenen muss aufrechterhalten werden. Gleichzeitig wollen wir darauf hinweisen, dass noch immer nicht alle Hintergründe und Geschehnisse vollständig aufgeklärt sind“, betonte Svea Wunderlich von Verein Vielfalt Leben. Neben dem stillen Gedenken ging es auch darum, politische und gesellschaftliche Veränderungen anzumahnen, um solchen Taten entgegenzuwirken. Dabei waren die Worte Überlebender vom Band zu hören, die neben ihrer Trauer um Angehörige und Freunde schwere Vorwürfe gegen die schleppenden Ermittlungen erhoben. Nur eigene Recherchen und die Arbeit von Journalisten hätten Licht ins Dunkel gebracht, so der Tenor der Betroffenen. Schwere Vorwürfe gab es in Richtung Politik, die beispielsweise nach wie vor zuließe, dass Waffenscheine auch an Rechtsextremisten ausgestellt würden. Im stillen Gedenken an die Opfer, deren Namen verlesen wurden, legten Teilnehmer vor deren Bildern, die am Röhrenbrunnen aufgestellt waren, Blumen nieder und zündeten Kerzen an.„Alles Faschistoide muss bekämpft werden“, erklärte der Veranstaltungsbesucher Rudolf Kuhl, der in der gegenwärtigen rechtsgerichteten Radikalisierung eine große Gefahr für die Freiheit sieht. Die Veranstalter der Mahnwache von Vielfalt Leben, Siebenhitze Verein Greiz, Festival für ein buntes Vogtland und dem Kinder- und Jugendverein Römer dankten allen Teilnehmern, die sich an einem Stand Info-Material mitnehmen konnten. Die Veranstaltung wurde von einer am Rand stehenden Personengruppe teils mit obszönen Zwischenrufen gestört. und bewarfen die Organisatoren mit Schneebällen.