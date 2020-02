Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mario Dietzel bleibt Chefarzt

Trotz anderslautender Gerüchte bleibe Mario Dietzel weiterhin Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Greizer Krankenhaus, teilt die Einrichtung in einer Pressemitteilung mit.

Auch die durch ihn abgehaltene Durchgangsarztsprechstunde findet weiterhin montags bis freitags zwischen 12 bis 14 Uhr statt. Der Mediziner ziehe sich lediglich aus der chirurgischen Sprechstunde des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) am Krankenhaus zurück.

Alle Patienten würden jedoch weiterhin durch die ärztlichen Kollegen aus der Klinik in der Praxis betreut. Termine für die Sprechstunde können unter der Telefonnummer 03661/46 4570 vereinbart werden, so das Krankenhaus. Komplettiert werde die ambulante chirurgische Versorgung am Krankenhaus durch den Arzt Frank Holger Neumann, der die über viele Jahre hinweg etablierte Sprechstunde seit 2019 fortführe. Das Praxisteam von Neumann ist unter der Telefonnummer 03661/464 521 zu erreichen.

Für alle Interessierten zum Thema „Wirbelsäulenerkrankungen – Diagnostik und Therapie“ findet mit dem Seniorenbeirat der Stadt Greiz, am 3. März 2020, ab 17 Uhr, eine Informationsveranstaltung in der Volkssolidarität Greiz in der Juri-Gagarin-Straße 11 in Greiz-Pohlitz statt, teilt das Krankenhaus zum Schluss mit.