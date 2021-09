Das Reußen-Mausoleum in Waldhaus bei Greiz.

Mausoleum in Waldhaus zum Denkmaltag geöffnet

Waldhaus/Greiz. Die Ruhestätte von Fürst Heinrich XXII. Reuß Aelterer Linie kann besichtigt werden.

Das Mausoleum in Waldhaus wird am Sonntag, 12. September, für den „Tag des offenen Denkmals“ und das Tiergehegefest zwischen 11 und 17 Uhr wieder für Besichtigungen geöffnet. Erneut wird das am 10. Oktober der Fall sein. Für den Besuch gibt es Hygieneauflagen, heißt es.

Für den letzten regierenden Fürsten Heinrich XXII. Reuß Aelterer Linie war Waldhaus ein beliebter Ort. Aus diesem Grund ließ er sich im Jahr 1883 seine Ruhestätte, das Mausoleum, errichten. Vor über 15 Jahren wurde die Begräbnisstelle der letzten Greizer Reußen ä. L. durch die Stadt Greiz renoviert und öffentlich zugänglich gemacht.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine kleine Ausstellung zur Geschichte des Mausoleums, zu Heinrich XXII. und seiner Familie ist im Inneren der Kapelle zu besichtigen. Der Eintritt in das Mausoleum ist frei, Spenden zum Erhalt des Mausoleums sind willkommen.