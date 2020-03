Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehlsche Lumpen trumpfen in ihrer 39. Saison auf

Nach Aschermittwoch haben die Narren bekanntlich bis zum nächsten 11. 11. eine lange Pause. Allerdings nicht in Mehla, denn die dortigen Lumpen kamen am Wochenende im 39. Jahr erst so richtig in Fahrt, als Silke Teuber als gestiefelter Kater die Besucher der Veranstaltungen am Freitag- und Sonnabendabend mit Mehlschem Radau vor vollem Saal begrüßte.

Bevor die Kinder als liebenswerte Tiere samt der Buschmänner den Programmreigen eröffneten, gab die Moderatorin den närrischen Besuchern mit den Worten: „Ach wie gut, dass ihr nicht wisst, wie das Mehlsche Motto ist“ ein Rätsel auf. Erst am Ende der Veranstaltung sollte es aufgelöst werden. Familienerlebnisse humorvoll preisgegeben in Mehla Einen absoluten Höhepunkt bot der Drittklässler Franz Otto, der in seiner Bütt mit einer riesigen Portion Humor über die Erlebnisse in seiner Familie berichtete und sich damit die Herzen der Faschingsfans eroberte. Derweil warteten bereits Lara Drechsler und Emma Mörl auf ihren Auftritt. Sie gehörten zur Gruppe Schneewittchen und die sieben Zwerge, die für mächtig Stimmung sorgten. Schneewittchen und die sieben Zwerge sorgen für mächtig Stimmung in Mehla. Foto: Christian Freund Die Lachmuskeln strapazierte auch die Sprechstunde mit Dr. Grimm, der den Patienten Frau Holle, Rotkäppchen, Hexe, Rapunzel und Dornröschen lustige Therapien verpasste. Märchenerzähler Micha berichtete in seiner Bütt über die Ereignisse rund um Mehla und Musiker Andreas sorgte mit einer Schunkelrunde für Spaß an den Tischen. Mehlsches Männerballett lässt es krachen Gaudi gab’s wie in jedem Jahr auch beim Zuschauerspiel mit drei Runden. Nach den Stellungsversuchen von Rotkäppchen und der Wolf sowie dem anschließenden Max und Morris ließ es das Männerballett so richtig krachen. Nach einer Polonaise wurden die originellsten Kostüme bewertet. Am Freitagabend belegte die Familie Ghostbusters Platz eins vor Max und Moritz und Bauer sucht Frau. Und zum Schluss wurde endlich das diesjährige Mehlsche Lumpen-Motto aufgelöst. Dass es das Wort Liebe war, konnten die närrischen Fans an einigen humorvollen Szenen erkennen. Ohne Helfer hinter den Kulissen nicht machbar Hinter den Kulissen wirbelten die fleißigen Helfer, die für Licht, Ton und Management sorgten. Darunter Monika Weiß, die wie Wolfgang Daßler, Regine Schoenke und Jürgen Theilig zu den Gründern der Lumpen gehören. Begrüßt wurden auch die befreundeten Faschingsvereine aus Obergrochlitz, Teichwolframsdorf, Hohenleuben und Elsterberg, die kleine Geschenke mitbrachten. Die Fans der Mehlschen Lumpen freuen sich jetzt schon auf die Veranstaltungen im kommenden Jahr, denn dann soll das 40-jährige Bestehen von den insgesamt 35 Akteuren mit tollen Aufführungen gefeiert werden.