Mehrere Feuermelder in Greizer Parkhaus eingeschlagen

Greiz Feuerwehr und Polizei rücken zu einem vermeintlichen Brand in einem Greizer Parkhaus aus. Ein 17-Jähriger gerät ins Visier der Polizeibeamten.

Der Alarmeinlauf zu einem vermeintlichen Brand in einem Parkhaus in der Hohen Gasse in Greiz ließ Sonntagabend gegen 18.30 Uhr Feuerwehr und Polizei ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, wurde vor Ort jedoch schnell klar, dass es tatsächlich gar nicht brannte.

Vielmehr wurden die Feuermelder auf verschiedenen Ebenen des Parkhauses mutwillig eingeschlagen, so dass der Alarm auslöste. Im Rahmen des Einsatzes konnte schließlich ein Jugendlicher (17) ermittelt werden, welcher auch eine dazu passende blutige Verletzung an der Hand hatte. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.