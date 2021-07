Mehrfamilienhaus in Zeulenroda-Triebes brennt

Zeulenroda-Triebes. In einer leerstehenden Wohnung in einem Haus in der Hauptstraße ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen.

Ein Feuer im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Triebes hat die Feuerwehr am Montag gegen 19 Uhr gelöscht.

Aus noch ungeklärter Ursache sei in einer leerstehenden Wohnung im Haus ein Feuer ausgebrochen, teilt die Polizei mit.

Während die Löscheinsatzes wurde die Straße kurzzeitig voll gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Warum das Feuer in der Wohnung ausbrach, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen. Zeugen, die mögliche Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Geraer KPI zu melden.

