Meine Meinung: Dank und Anerkennung

Ich kann mich dem Dank des Chefarztes Mike Philipp nur anschließen.

Was die Mitarbeiter im Krankenhaus Greiz oder in den Arztpraxen, von Ärzten über Schwestern bis hin zu den technischen Kräften, leisten, ist nicht nur anerkennenswert, ihnen gebührt auch der Dank der Gesellschaft. Sie halten an vorderster Front die Stellung, obwohl sie jeden Tag einem hohen Risiko ausgesetzt sind.

Ich möchte den Dank aber auch noch erweitern, auf Fleischer, Bäcker, Verkäufer im Supermarkt, die Angestellten, die die Regale einräumen oder die im Lager die Waren entgegennehmen, und auf die vielen anderen, die ich aus Platzgründen hier nicht nennen kann, die aber den höchsten Respekt verdient haben.

Ich hoffe, dass die Wertschätzung, die diese Berufsgruppen jetzt erfahren, auch nach der Krise erhalten bleibt. Denn es sind zumeist die, die nicht mit einem großen Gehalt nach Hause gehen, die uns nun – verzeihen Sie den Ausdruck – den Arsch retten. Deswegen muss es nach Corona auch eine Debatte über eine faire Bezahlung dieser Kräfte geben. Ohne sie wären wir aufgeschmissen.