Tina Puff über begeisterte Theaterherbst-Akteure in Greiz.

Am Dienstagabend probte die Eröffnungswerkstatt des XXIX. Greizer Theaterherbstes im ehemaligen Getreidespeicher in Greiz. Drei Mitstreiter waren in der ersten von vier Probestunden gekommen. Gemeinsam mit Leiter Ulrich Schwarz gingen sie die Szenen durch. Prosperos, gespielt von Jörg Fressa, füllte mit seiner tiefen, kraftvollen Bassstimme den kompletten Raum.