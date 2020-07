Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung Kinder erleben was

Eine ganze Woche lang erleben die Kinder die unterschiedlichsten Abenteuer. Abwechslungsreich ist das Angebot, das die Jugendsportkoordinatoren des Landkreises Greiz da auf die Beine gestellt haben. Täglich steht etwas neues auf dem Programm. Echt gut gemacht. Von allem etwas. Und manches davon ist sogar lehrreich. So erzählen die Betreuer zum Beispiel, dass die Kinder erst einmal stöhnten, als sie hörten, dass es in eine Falknerei geht. Keiner konnte sich wohl vorstellen, was ihn erwartet. Doch die Faszination am Ende der Veranstaltung sei groß gewesen, erzählen voller stolz Daniel Kulhanek und Katja Horn vom Kreissportbund. Und eine vielleicht weiterreichende Erfahrung haben die beiden in diesem – verzeihen Sie mir den Ausdruck – coronaversauten Jahr gemacht: Wochenangebote haben etwas für sich.

