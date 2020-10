Auch wenn ich verstehen kann, dass sich die Eissportler der Region gewünscht hätten, früher auf das Eisoval in Greiz zu können, kann ich nachvollziehen, warum entschieden wurde, die Saisoneröffnung zu verschieben.

Die Körperweltenausstellung hat, was auch immer man persönlich von der Schau halten mag, der Stadt einen enormen Gewinn gebracht. 70.000 Besucher hatten die Plastinate Ende September bereits gesehen, inzwischen sind es wahrscheinlich noch mal ein paar Tausend mehr. Immer wieder fallen mir Autos im Straßenverkehr auf, die dem Kennzeichen nach nicht aus der Region kommen, auch in der Innenstadt habe ich schon Menschen getroffen, die sich zum Teil aus größerer Entfernung auf den Weg nach Greiz gemacht haben, um die Ausstellung zu besuchen.

Die Körperwelten sind für Greiz eine einmalige Chance. Selbst wenn sich der Wunsch nach einer Dauerausstellung in der Stadt erfüllen sollte, in der Gunther von Hagens aufwuchs, dann wird sie wahrscheinlich nicht in der Größe wie jetzt in der Eishalle sein.

Das bedeutet nicht, dass ich die Probleme der Sportler kleinreden will. Es ist selbstverständlich schwierig, sich kaum auf Wettkämpfe vorbereiten zu können und das in einem Jahr, in dem das Vereinsleben sowieso schon eingeschränkt war.

Eine Abwägung ist in solchen Fällen immer schwierig. In diesem Fall kann ich aber verstehen, warum die Entscheidung so fiel.