Meine Meinung: Unternehmen müssen kreativ werden

Dass Unternehmen immer aktiver werden müssen, wenn sie geeignete Auszubildende finden wollen, ist kein Geheimnis.

Die Zeit, in denen es noch viel mehr Bewerbungen als Stellen gab und man die Besten auswählen konnten, sind in den meisten Branchen vorbei.

Das gilt vor allem im ländlichen Raum oder in kleineren Städten wie Greiz, die durch den demografischen Wandel immer weiter schrumpfen.

Gerade, wenn es Berufe wie Chemikant oder Chemielaborant sind, die in der Öffentlichkeit weniger bekannt sind.

Angebote wie College on Tour, die immer mehr werdenden Berufsmessen oder auch die Landkreis-Aktion Schule trifft Wirtschaft mit ihren Kooperationsvereinbarungen zwischen Unternehmen und Bildungseinrichtungen sind da ein guter Schritt. Er zahlt sich, zumindest im Idealfall, gleich mehrfach aus. Schüler lernen kennen, was es an Industrie in der Region gibt und wandern deswegen nicht ab. Unternehmen erhalten Auszubildende und lernen sie noch vor der Einstellung kennen.

Durch die Praktika, die inzwischen auch fast jede Firma anbietet, können die Schüler zudem zumeist schon früh herausfinden, ob ein Beruf etwas für sie ist oder nicht. Das verhindert, dass sie eine Lehre anfangen und später wieder abbrechen. Ein Gewinn also für beide Seiten.