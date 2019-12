Meinung: Auf jeden Cent angewiesen

Der Erfolgt der Pfötchenweihnacht und der ähnlich gelagerten Veranstaltung im Tiergehege Zeulenroda freut mich. Es war schön zu sehen, dass sich am Heiligen Abend so viele Menschen auf die Beine gemacht hatten, um auch den Tieren etwas Gutes zu tun.

Das ist vor allem toll, weil Tierheim wie Tiergehege die Unterstützung brauchen, um ihre Arbeit machen zu können. Ohne die Spenden wäre das wahrscheinlich schlicht unmöglich. Für beide zählt die Aktion zu Weihnachten zu den wichtigsten im Jahr, wenn es um die Finanzierung der Projekte geht. Jede unterstützende Hand ist dabei willkommen. Jeder Cent hilft, um den Vierbeinern ein artgerechtes Leben zu bieten, soweit das möglich ist.

Ein ähnliches Dankeschön muss man natürlich auch den Vereinsmitgliedern und Mitarbeitern sagen, die sich das ganze Jahr um die Tiere kümmern und die Aktionen mit viel Engagement vorbereiten. In Zeulenroda-Triebes waren sie auch maßgeblich daran beteiligt, dass mit den Präriehunden eine neue Attraktion dazu gekommen ist und von der guten Arbeit in Greiz konnte ich mich schon oft überzeugen.

Gerade weil in der Weihnachtszeit und in den Wochen davor viele Aktionen dazu aufrufen, für den guten Zweck zu spenden, ist es schön zu sehen, dass in Greiz und Umgebung auch die Tiere nicht vergessen werden. Ihnen symbolisch den Gabentisch zu decken, ist eine schöne Idee. Noch besser ist es aber, dass viele Menschen dabei helfen.