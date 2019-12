Meinung: Erst einmal arbeiten lassen

Das Krankenhaus muss in Greiz bleiben. Das muss oberste Priorität haben. Es wäre kaum vorzustellen, wenn einer der größten Arbeitgeber der Region seine Türen schließen müsste. Das wäre für Mitarbeiter und Patienten eine Katastrophe.

Das Sanierungskonzept hat, soweit ich das momentan sagen kann, genau diesen Erhalt als Ziel. Geschäftsführung und Aufsichtsrat ziehen dafür mit den Mitarbeitern an einem Strang.

Deswegen halte ich es auch für wichtig, den neuen Geschäftsführer, der extra für die Sanierung eingestellt wurde, erst einmal arbeiten zu lassen. Es ist wenig hilfreich, wenn Geschäftsführer aus Krankenhäusern in anderen Regionen so tun, als sei bereits alles entschieden, und von fast fixen Übernahmen sprechen. Selbst wenn es am Ende beispielsweise mit dem Krankenhaus Schleiz tatsächlich so kommen sollte, können Störrufe, wie jetzt der aus Saalfeld-Rudolstadt, schnell alles kaputt machen, was in Greiz in den vergangenen Wochen mühsam aufgebaut wurde. Zumal momentan noch nichts feststeht. Da vertraue ich den Aussagen des Aufsichtsrates und des Geschäftsführers.

Wenn das Konzept dann vorliegt, kann immer noch Kritik geübt werden. Mit Aktionen, wie der des Geschäftsführers der Thüringen Klinik, stiftet man aber nur Chaos. Und damit hilft man niemanden, weder den Mitarbeitern noch den Patienten.