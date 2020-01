Meinung: Gerne mehr davon

Das beste, was man dem neuen Defibrillator in der Greizer Vogtlandhalle wünschen kann, ist, dass er unbenutzt bleibt. Schließlich würde das bedeuten, dass es keinen Notfall gab. Aber das kann eben niemand voraussagen.

Deswegen finde ich es gut, dass sich die Vogtlandhalle nun gerüstet hat. Bei fast 100.000 Menschen, die das Haus bei den verschiedensten Aktionen das Jahr über besuchen, kann das nur sinnvoll sein. Gut finde ich auch, dass sich so viele Greizer Firmen fanden, die das Projekt sponserten. Allerdings wundere ich mich, dass ausgerechnet für solche Dinge kein Geld vorhanden sein soll. Schließlich handelt es sich bei 1500 bis 2000 Euro nicht um horrende Kosten. Umso löblicher, dass regionale Unternehmen einsprangen.

Wichtig finde ich auch, dass darauf geachtet wurde, dass die Bedienung so einfach wie möglich ist. Es hätte wenig gebracht, wenn nur Fachleute das Gerät hätten handhaben können. Nun ist es wirklich kinderleicht. Eine Stimme sagt jeden Schritt an, gibt Anweisungen, denen man nur folgen muss. Kleine Bilder zeigen die Stellen an, auf denen alles aufgeklebt werden muss. Angst muss hier niemand mehr haben.

Alles in allem ist der Defibrillator eine gute Sache. Ich würde mir wünschen, dass die Idee in noch mehr städtischen Einrichtungen umgesetzt werden kann. Auch wenn es dort vielleicht nicht so viele Gäste geben mag. Aber vor einem Notfall ist niemand gefeit.