Meinung: Helden ohne Superkräfte

Als Marvel-Fan dachte ich zu wissen, wie ein Superheld zu sein hat: Er oder sie besitzt besondere Fähigkeiten beziehungsweise Technik, ist klug, mutig und rettet die Welt. Doch im Corona-Alltag sehen Helden auch anders aus. Sie sitzen an Supermarktkassen und hinterm Bus-Lenkrad oder kümmern sich um Alte und Kranke. Kurz: Sie sorgen dafür, dass es in der Ausnahmesituation dennoch läuft. Ein besonders krasses Beispiel für heldenhaften Einsatz ist die Villa Ginkgo. In die sind Pfleger eingezogen, um sich um Corona-Infizierte zu kümmern. Ihnen gebührt mein größter Respekt.

Respekt ist ein gutes Stichwort. Was ich in den letzten Tagen mitunter beobachten musste, hat damit nämlich überhaupt nichts zu tun. Während ich im Supermarkt geduldig und mit dem entsprechenden Abstand zum Kunde vor mir an der Kasse wartete, bekam ich mit, wie die Kassiererin beschimpft wurde. Dabei kann sie nichts dafür, dass die Leute in den letzten Wochen Klopapier gehamstert haben. Ebenso wenig ist sie schuld daran, dass noch kein Nachschub geliefert wurde. Auch Sicherheitskräfte, die seit dieser Woche dafür sorgen, dass sich nicht zu viele Menschen in den Läden aufhalten, wurden deswegen angemotzt, wie mir ein Greizer berichtet.

Da frage ich mich ernsthaft, was das soll. Gerade in schwierigen Zeiten sollten wir zusammenhalten und es nicht denen, die für ein klein wenig Normalität in einer außergewöhnlichen Situation sorgen, das Leben noch schwerer machen.