Meinung: Verkehr muss sicher werden

Verkehr soll rollen. Das ist eines der grundlegendsten Prinzipien der Verkehrsplanung. Wenn sich lange Staus an Ampeln oder Kreuzungen bilden, nervt das nicht nur Autofahrer.

Verkehr muss aber auch sicher sein und zwar nicht nur für die Autofahrer, sondern auch für Fußgänger und Fahrradfahrer, die sich wesentlich schlechter schützen können. Niemand ist geholfen, wenn Autos zwar fahren, aber man kaum die Straße überqueren kann. In der Zeulenrodaer oder der Reichenbacher Straße kann man das in Stoßzeiten erleben. Und die Unterschriftensammlungen und Bürgerinitiativen in der Stadt, die sich für weniger Lärm und mehr Verkehrssicherheit einsetzen, sprechen deutliche Worte.

Anders als manche Stadtratsabgeordnete bin ich der Meinung, dass Verkehrsbeschränkungen etwas bringen. Auf der Schlossbrücke habe ich das Gefühl, dass sich die meisten Verkehrsteilnehmer an das verringerte Tempo halten, auch wenn ich es nicht überprüfen kann. Und wegen ein paar Unverbesserlichen gleich das ganze Konzept auszuschließen, halte ich nicht für sinnvoll.

Auf der anderen Seite stimme ich den Stadtratsmitgliedern zu: Nicht überall wird ein Schild die endgültige Lösung sein. Hier müssen Alternativen geprüft werden. Feste Blitzer erreichen in anderen Städten viel, auch die bekannten Verkehrssmileys zeigen Wirkung. Und natürlich muss man auch über bauliche Dinge nachdenken.