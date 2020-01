Meinung: Viel erreicht, viel vor

Schaut man auf die Projekte, die in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 2019 verwirklicht wurden, muss man der Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) Recht geben: 2019 war für die Landgemeinde ein erfolgreiches Jahr.

In Teichwolframsdorf wurde das neue Gerätehaus fertiggestellt. In Reudnitz wurde die Landesstraße saniert. Alle Maßnahmen nach dem Hochwasser sind abgeschlossen. Und in Mohlsdorf wurde alles vorbereitet, damit es endlich mit dem lange diskutierten Anbau an die Kita losgehen kann.

Das heißt aber noch lange nicht, dass in der Landgemeinde alle Baustellen beseitigt sind. Die Teichwolframsdorfer zum Beispiel hoffen schon seit Langem auf den Tag, an dem endlich mit dem Bau der völlig maroden Hauptstraße begonnen wird.

In Mohlsdorf wird es vor allem darum gehen, dass der Kitaanbau glatt verläuft. Auch dieser wurde schon lange diskutiert. In zwei Jahren soll er stehen.

Und dann wird die Landgemeinde auch weiter dafür kämpfen müssen, dass sich die Finanzausstattung verbessert. Die Kommunen müssen wieder mehr Geld erhalten, damit sie nicht nur ihren Pflichtaufgaben nachkommen können. Gerade die freiwilligen Leistungen machen einen Ort erst lebenswert. Das muss auch die Regierung einsehen.