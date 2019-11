Ministerium widerspricht Schweinsburg

Das Thüringer Infrastrukturministerium hat im Streit um das Azubi-Ticket die Darstellung der Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) zurückgewiesen. Schweinsburg hatte in einem Brief an Ministerin Birgit Keller (Linke) geschrieben, dass die Gegenfinanzierung des Azubi-Tickets durch den Freistaat insbesondere für ihren Landkreis nicht ausreichend sei.

In der derzeitigen Pilotphase habe das Ministerium mit den teilnehmenden Landkreisen einen kontinuierlichen Austausch vereinbart. Bisher habe es von den Landkreisen „keine negativen Rückmeldungen“ zur derzeitigen Kostendeckung des Azubi-Tickets gegeben, heißt es auf eine Anfrage dieser Zeitung. Ministerium hält am Ticket fest In der vergangenen Woche seien zudem alle Landräte, auch Martina Schweinsburg, „über die Fortführung der Förderrichtlinie zum Azubiticket unterricht“ worden. Die Pilotphase des Azubi-Tickets wurde jüngst bis Ende 2020 verlängert. Auch im Landkreis Greiz könnten weiterhin die günstigen Fahrscheine für Auszubildende eingeführt werden, heißt es. Das Ministerium hoffe nun, „noch verbleibende Zweifel und Vorbehalte auszuräumen, so dass das Azubi-Ticket überall und dauerhaft für ganz Thüringen zur Verfügung steht.“ Der Landkreis Greiz ist der einzige, in dem das Azubi-Ticket bislang nicht gilt.