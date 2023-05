Mit dem Gratis-Shuttle zum Open Air-Konzert in Netzschkau

Die "Queenz of Piano" sind als "Special guest" in diesem Jahr bei den "Rock Classics" dabei.

Netzschkau. „Rock Classics“ an der Göltzschtalbrücke steigt am Pfingstsamstag. Wann die Shuttle-Busse ab Greiz fahren:

An der Göltzschtalbrücke steigt am kommenden Samstag, 20 Uhr, das größte Open Air-Konzert der Region – erwartet werden wieder bis zu 5.000 Besucher. Bei „Rock Classics“ musizieren die Musiker der Vogtlandphilharmonie mit einer Rock-Band und spannenden Solisten.

Wie Eric Seifer vom Veranstalter Krauß Event erklärt, werde es in diesem Jahr zwei Besuchereingänge geben – beim ehemaligen Getränkehandel/Eingang zum Ballongelände in Mylau und direkt an der Brückenstraße, an der Einfahrt zum Parkplatz Göltzschtalbrücke. An „Ketzels Mühle“ wird es keinen Zugang geben, Gäste werden gebeten den Eingang (zu Fuß) über die Brückenstraße zu nutzen. An beiden Eingängen gibt es eine Abendkasse.

Von Greiz aus (Abfahrt Bruno-Bergner-Straße) werden um 17 Uhr 17.45 Uhr, 18.30 Uhr und 19.15 Uhr wieder kostenlose Shuttlebusse zum Göltzschtalbrücken-Gelände fahren. Die Rückfahrt ab dort erfolgt um 23.30 Uhr – um 0.15 Uhr ist der Bus zurück in Greiz.

Alte und neue Gesichter

Künstlerisch werde wieder jede Menge an Glamour aufgefahren. Die Basis des Konzertabends bilden auch diesmal wieder die Vogtland Philharmoniker, die Rene Möckel-Rockband, das Frauen-Trio „Voc-a-Bella“ und die Solisten Franco Leon, Markus Engelstädter und Jasmin Graf. Mit Aneta Sablik, der Siegerin von „Polen sucht den Superstar“ aus dem Jahr 2014, und dem mexikanischen Tenor Victor Campos Leal sind aber auch neue Stimmen im Programm.

Philharmonie-Chef Stefan Fraas freut sich ganz besonders auf eine besondere Farbe im neuen Programm: Die „Queenz of Piano“ sind als „Special Guests“ dabei.