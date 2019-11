Mit der Mondlandung vor 50 Jahren beschäftigt sich Frank Hallers und Michaels Linkes Beitrag zum Vorlesetag am Freitag in Greiz. Auch im Astrogarten widmen sie sich dem Mond: Hier sind die Gesteinshaufen dargestellt, die auf verschiedenen Wegen vom Mond auf die Erde gelangt sind.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit der Maus Armstrong auf dem Weg zum Mond

Deutschlands größtes Vorlesefest seit 2004 ist der Vorlesetag. In diesem Jahr findet er am Freitag, 15. November, statt. Und diesmal beteiligt sich die Astronomische Gesellschaft Greiz. Frank Haller und Michael Linke laden Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren ins „10arium“ in der Friedrich-Naumann-Straße ein. „Das ist mal ein ungewöhnlicher Vorleseort“, findet Mathias Thiel, Chef der Astronomischen Gesellschaft. Meist wird in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken oder Buchhandlungen gelesen.

Haller und Linke haben den 50. Jahrestag der Mondlandung zum Anlass genommen und wollen gemeinsam Kinder mit dem geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt bringen.

Und natürlich wird es bei den ihnen ums Weltall gehen. Sie wollen gemeinsam mit den Kindern die Abenteuer der kleinen Weltraummaus Armstrong, die sich zum Mond aufmacht, erleben. Dabei erfahren die Mädchen und Jungen Wissenswertes über den Mond. Fragen der Kinder, versprechen die beiden Astrofans, werden sie gern beantworten. Los geht es 15 Uhr.

Mit dem Vorlesetag sollen Kinder für Bücher begeistert werden mit dem Ziel, die Freude am Lesen zu wecken. Das Konzept ist einfach: Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest an diesem Tag anderen vor. Im letzten Jahr gab es in Deutschland 687.000 begeisterte Zuhörer.