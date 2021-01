Mit Schneeball auf Autos geschossen - Mofa-Fahrer verletzt

Mit Schneeball von Brücke auf Auto geworden: "Kein Kavaliersdelikt"

Die Fahrerin (58) eines VW rief Donnerstagnachmittag die Geraer Polizei um Hilfe. Gegen 14:25 Uhr fuhr sie auf der Reichsstraße und passierte die über der Reichsstraße verlaufende "Ochsenbrücke". Nach Auskunft der Pkw-Fahrerin befanden sich mehrere Kinder auf der Brücke und schmissen eine größere Schneekugel auf die Fahrbahn. Aufgrund der sofortigen Notbremsung konnte glücklicherweise ein Unfall verhindert werden. Die Beamten konnte keines der Kinder mehr feststellen.

Die Polizei weist darauf hin: Bei derartigen Verhalten handelt es sich nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Sicherheit des Straßenverkehrs, insbesondere der Verkehrsteilnehmer wird durch derartiges Verhalten enorm beeinträchtigt. Menschenleben wird gefährdet oder schlimmsten Fall geschädigt.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zu den Verursachern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 beider Geraer Polizei zu melden.

Mofa-Fahrer verletzt

Donnerstag gegen 18.45 Uhr fuhr ein 62-jähriger Audi-Fahrer auf der Geraer Straße in Weida in Richtung B92, um auf den Markt nach links abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem 32-jährigen Mofa-Fahrer, der ihm, vermutlich ohne Licht, entgegenkam. Dieser wurde durch den Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

