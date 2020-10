Modellbahnfreunde stellen wieder aus

Der Greizer Modelleisenbahnclub Elstertalbrücke will es sich auch im 57. Jahr seines Bestehens nicht nehmen lassen, seine Anlagen wieder den Besuchern zu präsentieren, wie die Vereinsmitglieder nun mitteilen.

Vorgesehen sind dafür die Wochenenden 7./8., 14./15. und 21./22. November. Zusätzlich dazu kann die Anlage am Buß- und Bettag, 18. November, angesehen werden, der in Sachsen ein Feiertag ist. Der Veranstaltungsort befindet sich in der ehemaligen Kantine der Deutschen Reichsbahn in der Heinrich-Fritz-Straße 32 in Greiz.

Für die Besucher verspricht der Verein viele neue Dinge, die bestaunt werden können. Unter anderem haben die Modellbahnfreunde einen neuen Teil der Anlage mit Schmalspurbahn und Nebenbahn gebaut. Die Schmalspurbahn wird wie die anderen Bahnen digital gesteuert. Verbunden ist die Neben- mit der Hauptanlage durch eine Brücke, deren Vorbild bei Chemnitz über die Autobahn 4 führt.

Doch auch daneben gibt es einiges zu sehen. 35 Bahnen bietet die 25 Meter lange und 1,4 Meter breite Clubanlage Platz. Bis zu 15 von ihnen fahren gleichzeitig – der Computersteuerung sei Dank. Darauf befindet sich auch ein großer Bahnhof, ein Bahnbetriebswerk und ein Ringlokschuppen. Der größte Hingucker ist aber das Modell der Elstertalbrück im Maßstab 1:87, das in die Anlage integriert ist. Eine Schmalspurbahn führt zudem noch auf die Burg Elz.

Auch an Details haben die Vereinsmitglieder nicht gespart. Unter anderem können verschiedene Anlagenteile getauscht werden. Darunter sind etwa ein Chemiebetrieb, ein Autokino, ein Dino- und ein Tierpark, ein Rummelplatz und ein Popkonzert. Auch eine Parkeisenbahn gibt es.

Für die jüngeren Besucher soll auf dem Freigelände vor dem Vereinsheim eine Gartenbahn aufgebaut werden, zudem werden Modellbahnartikel verkauft.

Die Ausstellung ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am 18. November von 12 bis 18 Uhr. Mehr Informationen gibt es unter www.greizer-mec.de