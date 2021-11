Modellbahnschau auch in Seelingstädt

Seelingstädt. Nach langer Pause kann wieder ausgestellt werden.

Nach längerer Pause öffnet der Modellbahnclub Seelingstädt wieder in der Vorweihnachtszeit sein „Haus der Modellbahn“ in der Lindenstraße und zeigt die verschiedensten Modelle von der Gartenbahn (M 1:22,5) bis zur Spur Z (M 1:220).

An drei Wochenenden im November und Dezember können wieder Groß und Klein die Miniaturzüge in Aktion bewundern, heißt es. In den vergangenen Monaten wurde an den verschiedenen Anlagen einiges neu gestaltet sowie diverse Umbauten durchgeführt.

Geöffnet ist die Modellbahnschau am 13./14. November, 27./28. November und am 4./5. Dezember jeweils Samstag von 13 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Einlass erfolge an den jeweiligen Terminen unter Beachtung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Regeln.