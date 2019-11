Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Modelleisenbahnfreunde treffen sich in Greiz

Eisenbahnfreunde kommen in den nächsten Wochen in Greiz auf ihre Kosten: Der Greizer Modelleisenbahnclub „Elstertalbrücke“ lädt zu seiner 39. Ausstellung in die Residenzstadt ein. Die Schau im Clubheim in der Heinrich-Fritz-Straße 32 beginnt am 9. November und erstreckt sich über drei Wochenenden bis zum 24. November. Das Clubheim befindet sich in der ehemaligen Kantine der Deutschen Reichsbahn.

Während der Ausstellung soll es etliche neue Modelle zu sehen geben, heißt es in einer Mitteilung von Vereinsmitglied Hans-Jürgen Kowalewicz. So seien eine Schmalspurbahn auf die Burg Elz und eine Nebenbahn neu entstanden. Verschiedene Anlagenteile wie ein Chemiebetrieb, ein Autokino, ein Popkonzert, ein Dinopark, ein Rummelplatz oder ein Tierpark könnten in die Anlage eingetauscht werden. Auch eine Parkeisenbahn in der Spur Z könne eingesetzt werden.

Bis zu 15 Züge sind gleichzeitig unterwegs

Die eigentliche Hauptbahn sei über eine Brücke mit der Nebenanlage verbunden. Als Vorbild für das Bauwerk habe eine Brücke, die in der Nähe von Chemnitz die Autobahn 72 überspannt, gedient. Insgesamt seien auf der 25 Meter langen und 1,40 Meter breiten Anlage im Modell 1:87 bis zu 15 Züge gleichzeitig unterwegs. Dies werde durch eine digitale Computersteuerung ermöglicht.

Platz bietet die Anlage für insgesamt 35 Züge. Zu sehen seien auf dieser zudem ein großer Bahnhof, ein Bahnbetriebswerk und ein Ringlokschuppen, in dem Dampflokomotiven auf ihren Einsatz vorbereitet werden.

Neben einem Verkaufsstand für Modellbahnartikel gebe es auch ein gastronomisches Angebot. Zudem sei auf dem Freigelände des Clubheims eine Gartenbahn für kleine Besucher aufgebaut.

39. Modelleisenbahnausstellung in Greiz:

9. und 10., 16. und 17., 23. und 24. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr; 20. November von 12 bis 18 Uhr. Clubheim der Modelleisenbahner, Heinrich-Fritz-Straße 32. Infos unter www.greizer-MEC.de