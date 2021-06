Moped- und Motorradfahrer schwer verletzt - Einbruch in Kletterpark - Mit Angelhaken Reifen zerstochen

Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Greiz.

Einbruch im Kletterpark

Nicht zu Scherzen auferlegt war sicherlich der Betreiber des Kletterparks in Münchenbernsdorf, als er am Samstag vor der aufgebrochenen Tür des Kassenhäuschens stand. Demnach drangen unbekannte Täter von Freitagabend zu Samstagmorgen unberechtigt auf das Gelände des Kletterparks, welcher am Kreisverkehr Neuensorga liegt, ein . Dort brachen sie gewaltsam das Kassenhäuschen sowie den auf dem Gelände befindlichen Imbiss auf. Offensichtlich ohne Beutegut verließen die Einbrecher schließlich den Tatort. Die Geraer sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0.

Motorradfahrerin stürzte schwer und muss von Ersthelfern befreit werden

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei kamen am Samstagnachtmittag kurz nach 14 Uhr in der Geraer Straße in Triebes zum Einsatz. Dort kam es zu einem Unfall mit einer verletzten Motorradfahrerin (47). Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei fuhr dieser auf der Hauptstraße, um nach rechts in die Geraer Straße abzubiegen. Dabei geriet sie zu weit in den Gegenverkehr, wobei ein entgegenkommender Skoda bremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden.

Dabei überfuhr die Motorradfahrerin einen Bordstein, kam zu Fall und kollidierte mit der Fassade eines Hauses. Die 47-jährige Fahrerin geriet dabei zwischen einen Laternenmast und der Fassade, so dass sie durch Ersthelfer befreit wurde. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Krad-Fahrerin ins Krankenhaus. Ihr Motorrad war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.

Die Straße war zeitweilig voll gesperrt. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Zeugen, die Angaben hierzu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Mit Angelhaken in Reifen gestochen

Ein bislang unbekannter Täter machte sich am Sonntag gegen 8.30 Uhr an einem auf dem Parkplatz zur "Leubatalsperre" abgestellten Audi zu schaffen, so dass der 62-jährige Eigentümer die Polizei informierten musste. Der Unbekannte stach einen Angelhaken in den linken Vorderreifen. Zwei bislang unbekannte Zeugen wurden auf den Unbekannten aufmerksam und sprachen ihn an. Daraufhin flüchtete dieser. Anschließend informierten die Zeugen den Fahrzeugbesitzer.

Die Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten Täter geben können. Insbesondere werden die beiden Zeugen gesucht, die Kontakt zum Täter hatten.

Mopedfahrer schwer verletzt

Montagabend kurz vor 17 Uhr kam es in der Einmündung Friedhofstraße / Siebenhitze zum Zusammenstoß zwischen dem Anhänger eines Skoda-Gespannes eines 34-Jährigen und eines 19-jährigen, vorfahrtsberechtigten Simson-Fahrers. Der Mopedfahrer kam zu Fall und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei in Greiz ermittelt zum Unfallgeschehen.

Simson gestohlen

Den Diebstahl seiner orangefarbenen Simson meldete am Wochenende der 19-jährige Besitzer der Greizer Polizei. Demnach stahlen unbekannte Diebe die vor einem Wohnhaus in der Quellenstraße in Weida abgestellte und gesicherte Simson und entkamen unerkannt. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, gegen 18 Uhr. Die Greizer Polizei nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen.

