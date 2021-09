Motorradfahrer schwer verletzt: Mann muss reanimiert werden

Langenwetzendorf. Einen schweren Unfall im Kreis Greiz gab es am Sonntagnachmittag.

Auf der B92 zwischen Wildetaube und Kühdorf (Landkreis Greiz) wurde am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Überholmanöver schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stieß der 40-Jährige gegen das Heck eines vor ihm fahrenden Autos und wurde von seiner Maschine geschleudert. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Autofahrer wohl in dem Moment als der Motorradfahrer ausscherte, links abbiegen wollen.

Der 40-Jährige musste reanimiert werden. Danach sollte ihn ein Hubschrauber in die Klinik fliegen. Sein Zustand sei kritisch, so ein Sprecher der Polizei.

Sechs Motorradfahrer in Thüringen bei Unfällen verletzt

