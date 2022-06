Motorradfahrer stürzt in Zeulenroda-Triebes

Zeulenroda-Triebes. Ein Motorradfahrer stürzte in Zeulenroda und verletzte sich dabei.

Am Montagabend stürzte ein Motorradfahrer in Zeulenroda-Triebes und verletzte sich dabei.

Gegen 19.45 Uhr fuhr der 15-Jährige mit seinem Kleinkraftrad von Mehla in Richtung Zeulenroda. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Krad und stürzte, so die Polizei. Dabei wurde er verletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden.

