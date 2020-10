Bei einem Unfall in Greiz ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden (Symbolfoto).

Greiz. Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Motorradfahrer wird in Greiz schwer verletzt – Hubschrauber bringt ihn in Klinik

Wie die Polizei am Montag mitteilt, fuhr der 56-Jährige auf einer Honda gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße von Hohndorf in Richtung Pansdorf. In einer Linkskurve geriet er nach rechts auf die Bankette, verlor dadurch die Kontrolle über das Motorrad und stürzte.

Er verletzte sich so stark, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

