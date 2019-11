Musikvirtuosen begeistern in Greiz

Günter „Baby“ Sommer am Schlagzeug beim Greizer Promi-Talk.

Greiz. Die 291. Folge von „Prominente im Gespräch“ am Montag in der Greizer Stadtkirche „St. Marien“ brachte gleich vier Großmeister der Musik zusammen.

Musikalisch emotional und stimmungsvoll von melancholisch bis amüsant präsentierte sich die 291. Folge von „Prominente im Gespräch“ am Montag in der Greizer Stadtkirche „St. Marien“. Damit traf der Titel „Ein musikalischer Herbstabend“, den Initiator Harald Seidel gewählt hatte, genau ins Schwarze. Kein Wunder, hatten sich dort mit Jazz-Legende Günter „Baby“ Sommer, Dresdens Frauenkirchenkantor Matthias Grünert, dem Greizer Kantor Ralf Stiller sowie dem Cellisten Cornelius Herrmann vier Großmeister der Musik versammelt.

Aber auch in anderer Hinsicht hielt der Abend Gehaltvolles parat: Der Beginn der Sanierung der Kreutzbach-Jehmlich-Orgel in der Stadtkirche scheint auf der Zielgeraden zu sein. Das berichtete Olaf Geidel, Orgelbeauftragter der Kirchengemeinde. „Lieber gestern als heute“ würde er mit der Restauration beginnen wollen, sagte er. 2015 seien die ersten Schritte gegangen worden. Ziel, damals wie heute: das Instrument so zu reparieren, dass der klangliche Zustand von 1919 wieder hergestellt ist.

Es sei eine Ausschreibung erfolgt, bei der die beteiligten Orgelbaufirmen einen Kostenaufwand von zirka 400.000 Euro ermittelt hätten. 2018 schließlich habe die Gemeinde die Zusage vom Land Thüringen erhalten, das 50 Prozent der Kosten über ehemaliges SED-Vermögen finanziert würden. Doch das Geld sei nicht geflossen, weil das Landesdenkmalamt das erste Vergabeverfahren bemängelt habe, so dass im Frühjahr dieses Jahres die Sanierung erneut ausgeschrieben werden musste. Mittlerweile sei die Entscheidung für eine Firma gefallen, der Vertrag werde in zwei bis drei Wochen unterschrieben vorliegen, so Geidel.

Für diesen Abend erklang die Orgel aber noch im unsanierten Zustand. Matthias Grünert umschiffte die Klippen des betagten Instruments jedoch lässig. Unter anderem mit Johann Sebastian Bachs „Toccata und Fuge d-Moll“ und einer Sonate Felix Mendelsohns bewies er sein Können als überragender Organist. Als wahrer Hexenmeister an allen Schlagwerken brillierte ebenso Günter „Baby“ Sommer. Am Schlagzeug, der Schlitztrommel und mitunter sogar auf dem Fußboden der Kirche knüpfte er mit viel Spielwitz einen vielschichtigen rhythmischen Klangteppich, dem er mit Gesangslauten und einer Mundharmonika zusätzliche Farbtupfer schenkte. Eine gemeinsam mit Kantor Ralf Stiller am Flügel gespielte Improvisation entwickelte sich zu einem faszinierenden musikalischen Zwiegespräch. Stiller präsentierte sich zudem im Duo mit dem Cellisten Cornelius Herrmann. Sie intonierten unter anderem Frederic Chopins „Largo“ und Camille Saint-Saëns Werk „Prière“ – und sorgten damit für den getragen-melancholischen Teil. Einer der Höhepunkte des Abends war zudem zweifelsfrei die gemeinsame Improvisation über das Kirchenliedthema „Nun bitten wir den Heiligen Geist“ von allen vier Musikern.