„Den Schritt nach Thüringen zu gehen, habe ich keinen Tag bereut“, erklärt Josef Bolwerk anlässlich des 25. Firmenjubiläums seines am 4. November 1994 eröffneten Teppichparadieses in der Greizer Neustadt.

Bereits 1992 kaufte der aus Westfalen stammende Geschäftsmann das heruntergekommene Gebäude einer ehemaligen Weberei und sanierte es Schritt für Schritt. „Ich hatte dabei immer mein klares Konzept im Kopf“, erklärte er.

Seine ehemaligen Geschäftsfreunde und Bekannte bewunderten damals seinen Mut, ihrer Meinung nach in eine ungewisse Zukunft zu investieren. Teppiche, Teppichböden, CV-Beläge und Tapeten gehörten zu den ersten Angeboten. Bereits 1996 wurde durch eine Geschäftserweiterung das Sortiment mit einer Auswahl an Bettwaren und Matratzen bis zu Gardinen erweitert.

Bolwerk ist ein Kenner in Sachen Teppiche. So flossen seine langjährigen Erfahrungen im internationalen Teppichhandel in sein Unternehmen ein. Die Ware wird von ihm von den Hersteller in Indien, China, Marokko und Nepal gekauft. Bis 2002 gründete er weitere Fachmärkte in Schleiz, Erfurt und Aue. Heute ist der Inhaber, der sich bereits im Unruhestand befindet, nur noch in Greiz mit fünf Beschäftigten präsent. Neben Beratung und Verkauf werden Verlegearbeiten angeboten. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht, denn mit der Resonanz der Kunden ist er zufrieden.

Vor Jahren wählte er auch seinen Wohnsitz in der Greizer Region und freut sich über die vielen guten Kontakte, die er hier mit den Menschen gefunden hat. „Ich habe zahlreiche interessante Biografien kennen gelernt.

Die nach wie vor noch großen Vorurteile zwischen Ost und West lassen sich nur durch gegenseitiges Kennenlernen abbauen“, ist er sich sicher. Seit vielen Jahren gehört er zu den Sponsoren der Greizer Tschernobyl-Hilfe und begleitete einige Transporte, von denen er immer wieder tief betroffen heimkehrte. „Den Unzufriedenen in unserem Land würde ich eine solche Reise empfehlen“, sagt er. Außerdem ist er seit Jahren Mitglied im Greizer Lions Club.