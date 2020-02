Nach dem schönsten Krimi-Cover wird in Greiz gefahndet

Titel wie „Ex und tot“, „Achtsam morden“ oder „Monster“ lassen Fürchterliches erahnen und doch wollen sie mit Schönheit punkten: Es sind drei von zwölf Krimis, deren Titelseite zur Wahl steht bei der Aktion „Bloody Cover“ (blutiges Cover). Und die Greizer Bibliothek gehört zu den wenigen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, bei denen für die Bücher abgestimmt werden kann. Im Erdgeschoss der Bücherei auf dem Kirchplatz können sich Interessierte die Kandidaten ansehen.

Greiz zum vierten Mal dabei

Bereits zum 19. Mal wird nach dem schönsten Cover eines im Vorjahr erschienenen Krimis gefahndet, Greiz ist zum vierten Mal dabei. Die Stadt- und Kreisbibliothek gehört damit zu einem erlesenen Kreis. So sind beispielsweise die Humboldt-Bibliothek Berlin, die Bücherhallen Barmbek in Hamburg, die Zentralbibliothek in Köln, die Hauptbücherei in Wien oder die PBZ Bibliothek in Zürich weitere Abstimmungsorte. Auch auf der Criminale in Hannover, Autoren-Kongress und Krimi-Festival in einem, und in diesem Jahr auch wieder auf der Leipziger Buchmesse können die Leser entscheiden, welches das beste Krimi-Cover wird.

„Bloody Cover“ geht auf das Jahr 2002 zurück. Während der Criminale in München wurden über 70 Cover aus allen deutschsprachigen Neuerscheinungen des Vorjahres ausgestellt. Das Lese-Publikum sollte über das beste Krimi-Cover des Jahres abstimmen. Das Publikum konnte Bücher gewinnen. „Das ist bis heute so, unter den Teilnehmern werden Gewinner ausgelost“, weiß Carolin Beutler von der Greizer Bibliothek. Wer mitmacht, kann eines der Buchpakete gewinnen.

2003 wurde dann eine Jury gebildet, die aus den über 200 deutschsprachigen Krimi-Neuerscheinungen des vergangenen Jahres zwölf Titel auswählte und zur Wahl stellte. Die Bücher wurden in der Landesbibliothek Erding ausgestellt, und das Publikum konnte auch erstmals online abstimmen.

Abstimmung läuft bis zum 31. März

2004 konnten die Leser schon in Berlin, Hamburg, Grimma, Würzburg, Krefeld, München-Erding, Wien und online abstimmen. Stolz sei die Jury darauf, dass auch Zürich und Wien mit von der Partie sind. Dass Greiz ebenfalls dazugehört, hänge mit den Krimiliteraturtagen Vogtland zusammen, bei denen die Bibliothek ein Partner ist.

„Bloody Cover“ ist ein echter Publikumspreis, bei dem Krimifans nach ihrer Meinung gefragt werden. Die Jury möchte die wichtige Cover-Gestaltung eines Kriminalromans oder einer Kriminalanthologie würdigen und warte bei jeder Abstimmung mit Spannung auf das Ergebnis der Publikumswahl, wie es heißt.

Abgestimmt werden kann bis zum 31. März. Auch online ist Mitmachen möglich, www.krimi-forum.de.