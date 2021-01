Nähe durch Worte

Beeindruckt hat mich diese Woche die freundliche Aufnahme der Menschen, mit denen ich sprach. Sie kennen mich nicht und ich kenne sie nicht. Denn ich bin recht neu im Landkreis unterwegs. Daher muss ich vieles fragen. Zum Beispiel, wo denn diese oder jene Straße oder Einrichtung ist, was komisch anmutet für Menschen, die hier schon immer leben. Keiner war genervt davon und man hat mir immer noch ein bisschen mehr erzählt. So wachse ich langsam hinein in diesen Landkreis und freue mich auf die Menschen, die hier leben und arbeiten.

Doch am meisten angerührt hat mich die Geschichte einer Alleinstehenden, die schon zehn Jahre ohne Partner lebt und sich derzeit so nach einem Mann an ihrer Seite sehnt, weil dieser Lockdown so ganz allein kaum noch auszuhalten ist.

Keine Umarmungen. Kein Händedruck. Keine Nähe. Nichts. Treffen mit Freunden? Nur als Videoparty, jeder für sich mit einem Glas Wein vor dem Bildschirm. So ist die Realität. Wer gerade alleinstehend ist, sehnt sich häufig nach einem Partner an seiner Seite. Denn so ein Lockdown kann zu zweit zu Haus auch recht gemütlich sein. Aber allein? Laut des Landesamtes für Statistik leben rund 21.000 Menschen im Landkreis Greiz in Ein-Personen-Haushalten. Damit sind rund 42 Prozent aller privaten Haushalte Einpersonenhaushalte. Das ist ein sehr hoher Anteil, wie ich finde. Das Potenzial für ein hohes Maß an Einsamkeit ist da.

Singlebörsen im Internet erfreuen sich derzeit größter Beliebtheit, auch wegen Corona, aber nicht nur. Aber was ist, wenn man einen netten Herren oder eine nette Dame kennengelernt hat, so mitten in der Zeit der Kontaktbeschränkungen? Wie oder vielmehr wo sollen sich die beiden denn persönlich kennenlernen? Alles dicht. Bars, Restaurants, Kinos. Etwa an der Tankstelle? Im Supermarkt? Undenkbar. So bleibt doch nur der gute, alte Spaziergang. Aber auch das ist mal schnell abends nach der Arbeit nicht besonders schön, weil es schon dunkel ist. Die Angebetete oder den Angebeteten gleich nach Hause einladen? Gefährlich aufdringlich.

Ich kann die Qual der Singles gut nachvollziehen, die sich nach einem ungezwungenen Kennenlernen sehnen, wie das bei den von Jens Löschel aus Zeulenroda-Triebes angebotenen Single-Wanderungen möglich wäre. Auch abgesagt bis auf weiteres. Wegen Corona.

Bleibt also nur, sich der Sehnsucht hinzugeben, sich mit der neuen Bekanntschaft vor dem Bildschirm virtuell zu treffen und dort gemeinsam zu schwatzen und vielleicht sogar gemeinsam zu essen. Auch Worte können eine große Anziehungskraft ausüben und Nähe herstellen. Und wenn die Suchenden sich auf Distanz kennenlernen, so wird der Moment, in dem sie sich endlich in die Arme schließen können, umso intensiver. Vorfreude. Schönste Freude.