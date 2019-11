Ich bin ehrlich: Der sogenannten fünften Jahreszeit konnte ich noch nie etwas abgewinnen. Es wird mir immer ein Mysterium bleiben, warum sich erwachsene Menschen kostümieren und mit einer seltsamen Mischung aus feuchtfröhlicher Gelassenheit und stabsplanmäßiger Verbissenheit Jahr für Jahr den gleichen Ritualen nachgehen.

So war es am Montag auch der erste Rathaussturm, den ich live mitverfolgte. Anders als es der martialische Name vermuten lässt, ging es dort überraschend harmonisch zu. Der Bürgermeister schien sich nur halbherzig dagegen zu wehren, dass die Narren nun für ein paar Monate die Herrschaft in Greiz übernehmen wollen. Vielleicht will er sich ja eine Auszeit gönnen.

Während ich bei frostigen Temperaturen darüber nachdachte, auf welcher Karibikinsel Alexander Schulze seine dienstfreie Zeit genießen wird, streifte mein Blick den mit Schaulustigen gefüllten Marktplatz. Und da war er, mein Faschingsmoment: Da standen Jung und Alt, Karnevals-Enthusiasten und Gelegenheits-Narren. Da standen Menschen, die nicht selten keine gemeinsamen Hobbys haben außer eben der Leidenschaft für den Fasching.

Das ist die Leistung, die man der fünften Jahreszeit nicht absprechen kann: Sie bringt Menschen zusammen, die sonst nicht zusammen kommen würden. In diesem Sinne: Genner hee!