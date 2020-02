Neue Broschüren in Greizer Tourist-Information

Die Tourist-Information Greiz hat drei neue Broschüren herausgegeben. Besucher der ehemaligen Residenzstadt können die Informationshefte ab sofort kaufen, wie Corinna Zill, Leiterin der Tourist-Information, mitteilt.

Die Broschüre „Stadtrundgang im fürstlich vogtländischen Greiz“ sei komplett überarbeitet, mit neuen Ausflugszielen wie dem Tiergehege und einem Stadtplan erweitert sowie mit wissenswerten Fachkenntnissen ergänzt worden, sagt Jacqueline Bräunlich von der Tourist-Information.

Schlösser werden genauer vorgestellt

Froh sei man zudem, nun wieder die Broschüre „Das Obere Schloss Greiz – Ältestes Wahrzeichen der Stadt“ anbieten zu können. „In Gesprächen mit Besuchern haben wir gemerkt, dass ihnen Informationen zum Oberen Schloss fehlen. Diese bieten wir nun an“, sagt Corinna Zill.

So werde die Geschichte der Reußen und die Bedeutung einzelner Gebäude erklärt. Zudem soll auf die Besonderheiten des Museums hingewiesen werden.

Gänzlich neu sei die Broschüre „Das Untere Schloss Greiz – ehemaliges Residenzschloss“. „Es wird detailliert erklärt, was die einzelnen Räume früher für eine Funktion hatten“, so Jacqueline Bräunlich. Zudem seien in dem Heft Informationen zur Baugeschichte, zum Schlossgarten und dem imposanten Treppenhaus enthalten.

Interesse für Greiz ist gewachsen

Von den drei Broschüren, die auch für die Museumscard werben sollen, seien jeweils 6000 Stück in Kooperation mit der Firma Tischendorf gedruckt worden. Interessierte könnten sie nun für einen Stückpreis von 50 Cent kaufen, so Zill.

Die Tourist-Information-Leiterin ist überzeugt, dass die Broschüren trotz digitaler Alternativen gefragt seien. „Viele ältere Besucher haben nicht so den Bezug zu neuen Medien, zudem sind die Broschüren einfach schön, um etwas in der Hand zu halten und sich einlesen zu können“, sagt Zill.

Sie und ihre Mitarbeiterinnen hätten indes in den vergangenen Wochen festgestellt, dass das Interesse an Greiz gewachsen sei. Dies erklärt sich Zill damit, dass die ehemalige Residenzstadt durch den MDR-Beitrag „Unterwegs in Greiz“ in den Fokus der Menschen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gerückt sei.